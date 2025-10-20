Il numero 10 verrà rivalutato nei prossimi giorni freshfocus

Alex Formenton, infortunato alla parte bassa del corpo, non sarà a disposizione dello staff tecnico dell’Ambrì per la partita di domani sera con il Berna.

Le sue condizioni, fa sapere il club biancoblù, verranno rivalutate in vista delle partite del fine settimana.

Resta in dubbio la presenza di Michael Joly, che ha a sua volta un problema alla parte bassa del corpo e viene valutato giorno per giorno.

Sicuro assente domani sarà anche il difensore Jesse Zgraggen, il quale invece si è infortunato alla parte alta del corpo. Anche lui sarà rivalutato nei prossimi giorni.