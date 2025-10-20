  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Infortunati L'Ambrì perde Formenton e Zrgraggen per la prossima partita, Joly in forse

Swisstxt

20.10.2025 - 11:19

Il numero 10 verrà rivalutato nei prossimi giorni
Il numero 10 verrà rivalutato nei prossimi giorni
freshfocus

Alex Formenton, infortunato alla parte bassa del corpo, non sarà a disposizione dello staff tecnico dell’Ambrì per la partita di domani sera con il Berna.

SwissTXT

20.10.2025, 11:19

20.10.2025, 11:23

Le sue condizioni, fa sapere il club biancoblù, verranno rivalutate in vista delle partite del fine settimana.

Resta in dubbio la presenza di Michael Joly, che ha a sua volta un problema alla parte bassa del corpo e viene valutato giorno per giorno.

Sicuro assente domani sarà anche il difensore Jesse Zgraggen, il quale invece si è infortunato alla parte alta del corpo. Anche lui sarà rivalutato nei prossimi giorni.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Interruzione massiccia per migliaia di siti web, ecco cosa sta succedendo
Dopo una pausa di quasi un anno, Angelina Mango torna e lo fa con un nuovo album
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito
Sonia Bruganelli svela di aver abortito a 24 anni: «Ho fatto come voleva Bonolis»

Altre notizie

National League. Il Rapperswil stende l'Ajoie e consolida il secondo posto

National LeagueIl Rapperswil stende l'Ajoie e consolida il secondo posto

NHL. Niederreiter trascina i Jets, Josi sconfitto nel derby svizzero

NHLNiederreiter trascina i Jets, Josi sconfitto nel derby svizzero

Serata positiva per le ticinesi. L'Ambrì si impone a Kloten, Lugano corsaro a Losanna

Serata positiva per le ticinesiL'Ambrì si impone a Kloten, Lugano corsaro a Losanna