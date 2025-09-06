  1. Clienti privati
Colpaccio dell'HCAP Alex Formenton torna ad Ambrì

Swisstxt

6.9.2025 - 11:41

Alex Formenton
Alex Formenton
freshfocus

Il canadese sarà il settimo straniero dei biancoblù. 

SwissTXT

06.09.2025, 11:41

06.09.2025, 12:05

L'Ambrì ha ufficializzato il ritorno di Alex Formenton in Leventina. Il canadese ha messo la firma su un contratto valido fino alla pausa per la Nazionale di dicembre con opzione fino al termine della stagione.

Per il 25enne si tratta della terza esperienza in biancoblù, di cui aveva già vestito la maglia nel campionato 2022-23 e in quello successivo, quando aveva totalizzato 20 reti e 9 assist in 46 incontri di National League.

L'attaccante aveva contribuito anche alla conquista della Coppa Spengler nel 2022 con tre gol e altrettanti passaggi decisivi.

Lasciatosi alle spalle le vicende personali in Canada, dove è stato assolto a fine luglio assieme a quattro altri giocatori, torna quindi in Ticino.

Non ci fu aggressione sessuale. La procura non ricorre contro l'assoluzione di Formenton

Non ci fu aggressione sessualeLa procura non ricorre contro l'assoluzione di Formenton

