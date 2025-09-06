Alex Formenton freshfocus

Il canadese sarà il settimo straniero dei biancoblù.

SwissTXT Swisstxt

L'Ambrì ha ufficializzato il ritorno di Alex Formenton in Leventina. Il canadese ha messo la firma su un contratto valido fino alla pausa per la Nazionale di dicembre con opzione fino al termine della stagione.

Per il 25enne si tratta della terza esperienza in biancoblù, di cui aveva già vestito la maglia nel campionato 2022-23 e in quello successivo, quando aveva totalizzato 20 reti e 9 assist in 46 incontri di National League.

L'attaccante aveva contribuito anche alla conquista della Coppa Spengler nel 2022 con tre gol e altrettanti passaggi decisivi.

Lasciatosi alle spalle le vicende personali in Canada, dove è stato assolto a fine luglio assieme a quattro altri giocatori, torna quindi in Ticino.