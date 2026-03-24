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National League Il Friborgo accorcia le distanze dal Rapperswil, il Davos spazza lo Zugo

Swisstxt

24.3.2026 - 22:30

Friborgo
Friborgo
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Il Friborgo ha accorciato le distanze dal Rapperswil vincendo la gara-3 per 4-0.

SwissTXT

24.03.2026, 22:30

24.03.2026, 22:37

I burgundi ora sono sotto 2-1 e dovranno comunque andare a vincere nel canton San Gallo per riportare la serie dalla propria parte. Avanti grazie a Borgstroem, gli uomini di Roennberg hanno poi dilagato nel secondo periodo con De la Rose e Streule, prima del definitivo punto di Gerber.

Dal canto suo il Davos ha spazzato via lo Zugo per 7-3, portandosi a un solo successo dalla semifinale. I grigionesi hanno indirizzato il match già nei primi 9', in cui hanno trovato tre gol in altrettanti powerplay.

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