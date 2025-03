Andreas Borgman freshfocus

Borgman, reo di una carica alla balaustra ai danni di Marchon in gara-3 del quarto di finale tra Friborgo e Berna, è stato sospeso per tre incontri.

Swisstxt

Il difensore svedese dei burgundi, che ha già scontato un turno, dovrà pure pagare 5'300 franchi di multa.

Non si entrerà in materia invece per la collisione del losannese Bayreuther con un giudice di linea.