Friborgo KEYSTONE

Il Friborgo ha vinto anche la sua seconda partita della 97a Coppa Spengler, qualificandosi direttamente per le semifinali.

I campioni uscenti hanno sconfitto per 4-3 l'IFK Helsinki, che rimane ultimo del Gruppo Torriani.

Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 2-1 – di Soerensen il provvisorio pareggio – Sprunger e compagni hanno ribaltato la sfida nel periodo centrale grazie a Biasca e Friman su assist del 22enne, già a 3 gol nel torneo. De la Rose ha poi messo in cassaforte il successo al 44', prima che Palmu riaprisse la contesa al 57' rendendo il finale avvincente.