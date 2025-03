Yannick Rathgeb Keystone

È il Friborgo l'ultima semifinalista dei playoff di National League.

Swisstxt

I burgundi hanno infatti espugnato per 4-1 la PostFinance Arena in gara-7 eliminando il Berna, che non raggiunge il penultimo atto per il sesto anno di fila.

Gli uomini di Leuenberger hanno fatto la differenza tra il 26' e il 36' quando sono andati in gol con Ljunggren, Rathgeb e Streule.

A oltre 10' dalla fine Tapola ha invece tolto il portiere, ma la mossa ha prodotto solo la rete di Moser e quella a gabbia sguarnita di Lilja.

Il Friborgo ora sfiderà il Losanna mentre lo Zurigo affronterà il Davos.