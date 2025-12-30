A una vittoria dal diciassettesimo trionfo Imago

Il Davos è a una sola vittoria dalla conquista della sua 17a Coppa Spengler.

I grigionesi si sono qualificati per la finalissima del torneo natalizio, nella quale affronteranno la US Collegiate Selects, sconfiggendo 3-1 il Friborgo detentore del titolo nella rivincita della semifinale dello scorso anno. Ad aprire le marcature è stato Stransky, che ha portato in vantaggio i gialloblù al 21'39», ma il Gottéron, con Cajkovsky 7o difensore, ha risposto in meno di 9' per mano di Soerensen. Kessler ha riportato avanti l'HCD al 37'42», prima che Ryfors chiudesse i conti a porta vuota al 59'50».