Il Friborgo ha battuto il Davos 2-1 al primo supplementare annullando il match point dei grigionesi.
Gerber ha segnato il gol decisivo al 63'51" davanti a una BCF Arena ribollente e al 101o tutto esaurito consecutivo.
Giovedì la 7a partita deciderà il campione svizzero. Sprunger ha portato in vantaggio i burgundi al 7'58" in powerplay nella sua ultima gara casalinga.
Knak ha pareggiato per il Davos a 3'09" dalla fine con una giocata di sponda sfruttando un pattino di Berra.
È la decima volta dal 1998 che una finale best-of-7 arriva al settimo e determinante incontro.