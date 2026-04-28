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Hockey Il Friborgo annulla il match point del Davos: la finale si deciderà a gara-7

Swisstxt

28.4.2026 - 22:58

I Burgundi si sono imposti alla BCF Arena.
I Burgundi si sono imposti alla BCF Arena.
KEYSTONE

Il Friborgo ha battuto il Davos 2-1 al primo supplementare annullando il match point dei grigionesi.

SwissTXT

28.04.2026, 22:58

28.04.2026, 23:08

Gerber ha segnato il gol decisivo al 63'51" davanti a una BCF Arena ribollente e al 101o tutto esaurito consecutivo.

Giovedì la 7a partita deciderà il campione svizzero. Sprunger ha portato in vantaggio i burgundi al 7'58" in powerplay nella sua ultima gara casalinga.

Knak ha pareggiato per il Davos a 3'09" dalla fine con una giocata di sponda sfruttando un pattino di Berra.

È la decima volta dal 1998 che una finale best-of-7 arriva al settimo e determinante incontro.

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