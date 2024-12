Doppietta per il friborghese Vey Imago

Indipendentemente da chi vincerà la finale, da martedì nell'albo d’oro della Coppa Spengler ci sarà il nome di una una nuova squadra.

SwissTXT Swisstxt

Il Friborgo, che mai ha vinto il torneo grigionese e un trofeo in generale, si è infatti qualificato per l’ultimo atto sconfiggendo per 4-2 nella semifinale tutta svizzera il Davos padrone di casa e conquistando così il diritto di sfidare gli Straubing Tigers.

Avanti con Vey in powerplay, il Gottéron ha risposto ai gol di Stransky e Frehner con altre due reti in 5c4, quelle ancora di Vey e di Bertschy. Di De la Rose il 4-2 a porta vuota.