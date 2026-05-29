Fuori dai Mondiali di hockey, la Svezia s'infuria dopo il fallo di Meier: «Arbitro vigliacco»

Oskar Sundqvist non può più giocare nei quarti di finale dei Mondiali di hockey dopo un fallo di Timo Meier. Foto: Imago

La Svezia non riesce a battere la Svizzera nei quarti di finale della Coppa del Mondo di hockey e si scontra con gli arbitri dopo la partita. Il fatto che Timo Meier non sia stato sanzionato con una penalità di partita dopo un duro scontro sconvolge gli scandinavi.

Luca Betschart Luca Betschart

Sono passati 34 minuti nel quarto di finale dei Mondiali tra la Svizzera e la Svezia quando Timo Meier abbatte l'avversario Oskar Sundqvist con un duro scontro al centro della pista.

L'attaccante della Nati colpisce lo svedese al ginocchio sinistro. Sundqvist rimane ferito sul ghiaccio. Vien visto poi su una sedia a rotelle nei corridoi che portano agli spogliatoi. Non è ancora chiaro quanto siano gravi le condizioni del 32enne.

Meier viene punito con due minuti di penalità per cross-checking e sfugge a una penalità di partita.

Allo stesso tempo, anche Johansson, che vendica il compagno di squadra colpendo Meier, viene mandato in panchina per eccesso di violenza. Questo infastidisce enormemente gli svedesi. L'allenatore Sam Hallam esprime immediatamente il suo disappunto alla transenna.

Parole chiare da parte dei giocatori svedesi

Dopo la partita, anche il talentuoso Ivar Stenberg ha scelto parole chiare e ha dichiarato al quotidiano svedese «Aftonbladet»: «Incredibilmente ingiusto. Arbitri vigliacchi. Non osano decidere contro il pubblico svizzero. Davvero vigliacchi», ha detto il 18enne.

«Avevano già dato una penalità di cinque minuti (contro Dean Kukan nel primo tempo, ndr), quindi non volevano darne un'altra».

Anche il difensore Mattias Ekholm ritiene che la penalità di partita concessa a Kukan al 7° minuto possa aver influenzato la decisione dell'arbitro nel caso di Meier.

«Personalmente, penso che sia un chiaro controllo al ginocchio», dice il giocatore NHL.

«Non so se gli arbitri si siano spaventati dopo la penalità di cinque minuti nel primo periodo. Ma l'hockey su ghiaccio è l'hockey su ghiaccio: bisogna giudicare ogni situazione per quello che è».

«Deve sempre essere una penalità di cinque minuti»

Per gli esperti svedesi, il caso è chiaro. «Deve essere assolutamente una penalità di cinque minuti, sempre. Entrare con le ginocchia in quel modo è assolutamente pericoloso», dice la leggenda dell'hockey su ghiaccio al servizio di video streaming svedese Viaplay.

Il suo esperto collega Erik Granqvist è ancora più chiaro: «Non voglio dire parolacce, ma è un'azione dannatamente cattiva da parte degli arbitri», ha dichiarato, come riporta «Aftonbladet».

«È una penalità cristallina di cinque minuti. È estremamente ingiusto da parte di Meier. So che ha fatto un cross-check, ma ha anche deliberatamente allungato il ginocchio sinistro ed è stato ginocchio contro ginocchio. È estremamente pericoloso».