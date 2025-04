Keystone

Sono finiti in 5 partite i playoff dei New Jersey Devils, eliminati 4-1 al primo turno dagli Hurricanes.

Swisstxt

Fatale la sconfitta per 5-4 al secondo OT subita questa notte.

Non sono bastate le reti di Hischier e Meier che, così come Siegenthaler, potrebbero diventare presto arruolabili da Fischer in vista dei Mondiali.

Passo falso anche per i Kings di Fiala, battuti 3-1 dagli Oilers e ad una sola sconfitta dall'eliminazione (3-2 la serie), mentre i Golden Knights di Schmid si sono presi il primo match point nella serie con i Wild grazie alla vittoria per 3-2 ottenuta in gara-5.