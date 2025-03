Uwe Krupp Ti-Press

Il Lugano può concentrarsi sul futuro, di cui farà ancora parte Uwe Krupp?

Swisstxt

«Non lo so – ha risposto il coach tedesco – in queste settimane non abbiamo parlato del mio futuro con la società, c’era un playout da vincere».

«In questi due mesi abbiamo mostrato delle cose promettenti e sebbene non siamo riusciti a centrare il nostro obbiettivo, credo che la squadra avesse il potenziale per farlo», ha spiegato il coach tedesco.

«Sul ghiaccio non ci siamo sacrificati abbastanza, un’altra stagione così non è accettabile», ha detto invece capitan Calvin Thuerkauf.