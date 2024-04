Sven Andrighetto freshfocus

di gra-2 delle semifinali dei playoff, pareggiando così la serie sull'1-1.

Si è sfiorato il record di partita più lunga della storia della NL a Losanna, dove i padroni di casa hanno battuto il Friborgo al 106'44» Decisiva a favore dei vodesi è stata la rete di Fuchs al terzo overtime, che ha costretto i burgundi alla terza sconfitta in altrettante partite di questi playoff finite dopo il 60'. Lo Zurigo dal canto suo continua il suo percorso netto. I Lions si sono imposti per 1-0 a Zugo e conducono di conseguenza la serie di semifinale per 2-0. Eroe della serata Andrighetto.

