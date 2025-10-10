  1. Clienti privati
Prima del match con l'Ajoie La Gioventù Biancoblù: «Il giorno più nero»

Swisstxt

10.10.2025 - 19:36

GBB
GBB
Ti-Press

Prima della sfida contro l’Ajoie la Gioventù Biancoblù, il gruppo ultras principale dell’Ambrì, ha preso posizione sul terremoto che ha scosso la società leventinese: «Il giorno più nero della Storia biancoblù, Luca e Paolo patrimonio dell’Ambrì e di chi lo ama».

SwissTXT

10.10.2025, 19:36

10.10.2025, 19:41

Nel mirino la dirigenza, la cui «spinta propulsiva è esaurita, serve un cambio radicale. La pazienza per gli scivoloni societari è finita da un pezzo».

Nel comunicato anche un messaggio alla squadra: «È giunto il momento di tirare fuori l’orgoglio e l’amore per la maglia. Bisogna portare rispetto per questa magica e unica realtà».

