GBB Ti-Press

Prima della sfida contro l’Ajoie la Gioventù Biancoblù, il gruppo ultras principale dell’Ambrì, ha preso posizione sul terremoto che ha scosso la società leventinese: «Il giorno più nero della Storia biancoblù, Luca e Paolo patrimonio dell’Ambrì e di chi lo ama».

SwissTXT Swisstxt

Nel mirino la dirigenza, la cui «spinta propulsiva è esaurita, serve un cambio radicale. La pazienza per gli scivoloni societari è finita da un pezzo».

Nel comunicato anche un messaggio alla squadra: «È giunto il momento di tirare fuori l’orgoglio e l’amore per la maglia. Bisogna portare rispetto per questa magica e unica realtà».