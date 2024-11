Fadani e Faille freshfocus

Una buona prestazione non è bastata ai GDT Bellinzona Snakes per ottenere la terza vittoria consecutiva.

Swisstxt

I sopracenerini sono caduti per 4-3 in casa dell’Olten, una squadra contro cui hanno sempre faticato e che non battono da febbraio 2022. Di Dekumbis, Matus e Bonvin le reti dei ticinesi.

Swisstxt