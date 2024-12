Nicola Pini TP

I GDT Bellinzona hanno sprecato l’occasione presentata dallo scontro diretto con il Coira per tornare a 10 punti dal penultimo posto.

Swisstxt

Gli Snakes si sono arresi per 4-2 in casa dei grigionesi, ispirati dal leventinese Muggli autore di una doppietta. Per gli ospiti in rete Marchetti (primo gol stagionale) e Hedlund.

Swisstxt