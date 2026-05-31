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La finale Il gol della Finlandia è annullato! Come reagisce la Svizzera? Segui il match in diretta

bfi

31.5.2026

La Svizzera si gioca la finale Mondiale sul ghiaccio di Zurigo contro la Finlandia. L'intero Paese fa il tifo per Josi e compagni. La storia li aspetta. Segui il match in diretta.

Redazione blue Sport

31.05.2026, 20:46

31.05.2026, 20:48

  • Liveticker
    Nuovi contributi
  • Liveticker finito

  • 14° minuto

    Gol annullato alla Finlandia!

    Proprio allo scadere della penalità, il disco finisce alle spalle di Genoni. Lundell devia in rete, ma il bastone è chiaramente sopra la linea della traversa: gol annullato dopo il replay.

    La Svizzera supera così indenne l'inferiorità numerica.

  • 12° minuto

    Penalità contro la Svizzera

    Dopo non aver sfruttato i due minuti di superiorità numerica sono i rossocrociati a dover giocare con un uomo in meno. Thürkauf si accomoda sulla panchina dei penalizzati dopo un'ostruzione.

  • 9° minuto

    Penalità per i finlandesi

    Nel momento di massimo sforzo offensivo dei finlandesi, arriva l'episodio che può cambiare il volto al primo terzo. Aatu Räty riceve due minuti per ostruzione ai danni di Timo Meier.

    Ghiotta opportunità per la Svizzera, che per la prima volta nel match potrà sfruttare l'uomo in più.

  • 8° minuto

    La Finlandia spinge

    La Finlandia continua a spingere sull'acceleratore, è un vero e proprio assedio scandinavo in questa prima frazione!

  • 6° minuto

    Genoni ferma Määttä

    La Finlandia si affida ai suoi marchi di fabbrica: transizione verticale e velocità d'esecuzione. Gli scandinavi saltano la zona neutra in un battito di ciglia, presentandosi con le linee d'attacco minacciosamente dalle parti del baluardo svizzero.

    L'occasione d'oro capita sul bastone di Määttä, ma la sua conclusione sbatte contro i gambali di un Genoni sul pezzo.

  • 5° minuto

    La Finlandia inizia avanti

    Cambio di copione immediato rispetto all'incrocio della fase a gironi. Questa volta è la Finlandia a rompere gli indugi, aggredendo il match fin dal primo ingaggio e riversandosi in avanti con una fiammata offensiva.

    La retroguardia elvetica balla, ma Genoni risponde presente: il reattivo portiere rossocrociato viene subito chiamato in causa, blindando la porta con un intervento d'autore.

  • Tutto è pronto!

    Che la finale inizi!

    Gli infortunati Kevin Fiala, Jonas Siegenthaler e Andrea Glauser suonano la carica.
    Gli infortunati Kevin Fiala, Jonas Siegenthaler e Andrea Glauser suonano la carica.
    Imago

  • Ecco il lineup della Svizzera per la finale!

    Leonardo Genoni difenderà i pali della nazionale svizzera. Timo Meier torna dopo la squalifica e si reinserisce subito nella prima linea.

    Nicolas Baechler oggi deve lasciare spazio ai compagni e finisce in tribuna.

  • Ecco come giocherà la Finlandia

    iihf.com

  • La superstar della NHL vuole rovinare la festa dell'oro svizzera

    Aleksander Barkov ha già vinto due volte la Stanley Cup, una medaglia d'argento mondiale e un bronzo olimpico, ma il titolo di campione del mondo gli manca ancora.

    Ora punta a conquistarlo con la Finlandia, proprio a discapito della Svizzera. Chi è?

    Scoprilo leggendo l'articolo completo

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  • Suri: «Per la nazionale di hockey sarà fondamentale controllare le emozioni»

    Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi, dove la Svizzera si era imposta per 4-2.

    Quello che non era mancato allora era l'intensità. Reto Suri, ex attaccante della nazionale e «eroe d'argento» del 2013, è convinto che l'intensità sarà altissima anche in finale e avverte: «Per la nazionale di hockey sarà fondamentale controllare le emozioni».

    Leggi l'articolo completo

    Svizzera-Finlandia l'ultimo atto. Reto Suri prima della finale: «Per la Nazionale sarà fondamentale controllare le emozioni»

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  • Bertschy: «La sensazione è fantastica: ma c'è un'altra partita da vincere»

    Dopo la vittoria in semifinale contro la Norvegia, Christoph Bertschy si è mostrato molto combattivo: «Ora resta ancora una partita da vincere». Una vittoria nella finalissima contro la Finlandia regalerebbe alla Svizzera il suo primo titolo mondiale in assoluto. Ce la farà?

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