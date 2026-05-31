Le due squadre si sono già affrontate nella fase a gironi, dove la Svizzera si era imposta per 4-2.

Quello che non era mancato allora era l'intensità. Reto Suri, ex attaccante della nazionale e «eroe d'argento» del 2013, è convinto che l'intensità sarà altissima anche in finale e avverte: «Per la nazionale di hockey sarà fondamentale controllare le emozioni».

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