Alla fine la spunta la Finlandia, Svizzera condannata all'overtime: Helenius firma l'1-0 al 70'42" e spezza il sogno svizzero alla Swiss Life Arena. Per i rossocrociati è il quinto KO in cinque finali.

Mondiali Maledizione infinita, la Svizzera è ancora d'argento, l'oro va alla Finlandia all'overtime

Il verdetto è spietato: la Svizzera perde la sua quinta finale mondiale su cinque e resta all'asciutto di gol nell'atto conclusivo per la terza volta di fila (un digiuno record che supera i 249 minuti).

Il titolo va alla Finlandia, che espugna la Swiss Life Arena per 1-0 al supplementare, mettendo in bacheca il quinto oro iridato dopo quelli del 1995, 2011, 2019 e 2022 (anno in cui vinse anche l'Olimpiade).

Un epilogo amarissimo per il roster di capitan Josi, reduce da un cammino perfetto, con 9 vittorie nel girone (comprese quelle su Finlandia e USA) e il successo sulla Svezia nei quarti, dopo 13 anni.

Scelte tattiche e avvio difficoltoso

Coach Cadieux ritrova Meier dopo la squalifica e lo inserisce nel primo blocco con Hischier e Biasca, schierando Suter al centro tra Niederreiter e Bertschy (Rochette 13° attaccante, Baechler in tribuna).

L'avvio svizzero è però difficoltoso: squadra contratta e Genoni insicuro. La Finlandia domina il gioco e al 13’55”, dopo un palo di Lehtonen, si vede annullare dal video un gol segnato da Lundell con il bastone alto. Nel finale di tempo, un polsino di Meier in 5 contro 3 spaventa Annunen.

Occasioni sprecate e assalto elvetico

In apertura di secondo periodo la Svizzera manca l'asso nella manica: ben 1’55” di doppia superiorità numerica (fuori Lundell e Vaakanainen) svaniscono nel nulla. Gli elvetici però si scuotono e prendono in mano il match, sfiorando il gol con Kukan al 35’48”.

Il terzo tempo è un assalto rossocrociato: in situazione di 4 contro 4 Annunen salva sulla linea un tiro di Josi, poi nega il gol a Suter da due passi.

Il dramma dell'Overtime

Si va all'overtime in 3 contro 3, che si apre con un palo clamoroso di Puljujärvi e un incrocio colpito da Riat.

Il dramma sportivo si consuma al 70’42”: Helenius infila il golden gol che incorona la Finlandia campione del mondo.