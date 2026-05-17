  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mondiali Germania ancora battuta, lunedì affronterà la Svizzera

Swisstxt

17.5.2026 - 22:43

Balcers
Balcers

La Lettonia ha confermato di essere una squadra insidiosa andando a battere la Germania.

SwissTXT

17.05.2026, 22:43

17.05.2026, 22:53

Mondiali. La Svizzera di Cadieux ricarica le batterie

MondialiLa Svizzera di Cadieux ricarica le batterie

A Zurigo i baltici si sono imposti 2-0 con merito grazie a Dzierkals e al solito Balcers, complicando al contempo il torneo dei tedeschi, ancora fermi a zero punti e prossimi avversari della Svizzera lunedì sera.

La sfida di Friborgo del Gruppo B è invece stata a senso unico e ha visto prevalere la Norvegia per 4-0 sulla Slovenia.

Gli sloveni non sono praticamente stati mai in partita e sono stati travolti dagli scandinavi, in rete con Hurrod e con la tripletta di Berglund.

Hockey. Dopo la sconfitta contro la Svizzera all'esordio gli Stati Uniti battono la Gran Bretagna 5 a 1

HockeyDopo la sconfitta contro la Svizzera all'esordio gli Stati Uniti battono la Gran Bretagna 5 a 1

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Louisiana: il capo di una ditta regala 240 milioni ai dipendenti. Ma a una condizione. Ecco quale
Chi tra Svizzera e Austria ha fatto il miglior show all'Eurovision Song Contest? Tra Vienna e Basilea non c'è stata storia. Ecco perché

Video correlati

Barcelona – Betis 3-1

Barcelona – Betis 3-1

LALIGA | 37ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

Sevilla – Real Madrid 0-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

LALIGA | 37ème journée | Saison 25/26

17.05.2026

San Gallo – Thun 1:1

San Gallo – Thun 1:1

Super League | 38° turno | stagione 25/26

17.05.2026

Barcelona – Betis 3-1

Barcelona – Betis 3-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

Sevilla – Real Madrid 0-1

San Gallo – Thun 1:1

San Gallo – Thun 1:1

Più video

Altre notizie

Lettonia battuta 4 a 2. Aeschlimann: «Troppa euforia per il debutto». Cadieux: «Orgoglioso dell'energia, ma dobbiam rimanere umili»

Lettonia battuta 4 a 2Aeschlimann: «Troppa euforia per il debutto». Cadieux: «Orgoglioso dell'energia, ma dobbiam rimanere umili»

Mondiali. Svizzera travolgente ma col brivido: Lettonia piegata 4-2, rossocrociati a punteggio pieno

MondialiSvizzera travolgente ma col brivido: Lettonia piegata 4-2, rossocrociati a punteggio pieno

Mondiali. Slovenia che sorpresa, Cechia ko all'Overtime

MondialiSlovenia che sorpresa, Cechia ko all'Overtime