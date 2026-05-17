Balcers

La Lettonia ha confermato di essere una squadra insidiosa andando a battere la Germania.

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A Zurigo i baltici si sono imposti 2-0 con merito grazie a Dzierkals e al solito Balcers, complicando al contempo il torneo dei tedeschi, ancora fermi a zero punti e prossimi avversari della Svizzera lunedì sera.

La sfida di Friborgo del Gruppo B è invece stata a senso unico e ha visto prevalere la Norvegia per 4-0 sulla Slovenia.

Gli sloveni non sono praticamente stati mai in partita e sono stati travolti dagli scandinavi, in rete con Hurrod e con la tripletta di Berglund.