L'ultimo derby stagionale ha sorriso all'Ambrì, mentre in casa Lugano c'è da rammaricarsi.

«Ho visto una partita con tre tempi diversi: nel primo siamo stati solidi, mentre nel secondo le penalità ci hanno spezzato il ritmo e da lì abbiamo fatto fatica a entrare nel ritmo di gioco. Nell’ultimo ci siamo ripresi e gli siamo stati vicini, ma non abbastanza». La penalità di partita a Koskinen ha modificato le carte in tavola: «Fatton si è fatto trovare pronto, conta questo anche perché non ha cambiato gli equilibri. La decisione su Mikko è stata giusta», ha dichiarato Gianinazzi.

