Luca Gianinazzi

Sentimenti contrastanti in casa Lugano pochi istanti dopo l'eliminazione.

Così coach Luca Gianinazzi: «Ci è mancata un po’ di malizia. Loro hanno gestito meglio i momenti importanti di gara-7». «Cosa ci è mancato sull’arco dell’anno è ancora presto per dirlo. Adesso il sentimento che prevale è la delusione. Ma sono molto fiero di quando hanno mostrato i ragazzi in questa serie e in questa annata. Ma non è bastato». Sulla stessa lunghezza d'onda capitan Calvin Thuerkauf: «Dobbiamo essere fieri di quanto fatto. Peccato, perché abbiamo giocato bene. Però non abbiamo sfruttato le nostre occasioni».

