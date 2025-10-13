  1. Clienti privati
Il Ginevra sarà affidato dalla prossima stagione ad Hallam

Swisstxt

13.10.2025 - 11:08

Sam Hallam
Sam Hallam
KEY

Il Ginevra ha trovato il suo futuro allenatore: Sam Hallam guiderà il club granata per tre anni a partire dalla prossima stagione.

SwissTXT

13.10.2025, 11:08

13.10.2025, 11:09

Attualmente lo svedese è alla guida della sua Nazionale. Il 46enne in carriera ha diretto con successo i Väexjöe Lakers, con cui ha vinto tre titoli di campione nel suo paese (2015, 2018, 2021).

Ha assunto la guida della rappresentativa delle Tre Corone nel 2022 e ha ottenuto il bronzo ai Mondiali del 2024 e 2025.

I granata concluderanno la stagione in corso con lo staff attuale guidato da Ville Peltonen, che ha preso le redini dopo l'esonero di Yorick Treille.

