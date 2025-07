HCAP Girls KEY

Le HCAP Girls hanno comunicato di aver rinnovato con tutte e quattro le straniere della scorsa stagione.

Swisstxt

La finlandese Jenna Kaila e la svedese Fanny Rask disputeranno il loro terzo campionato con le leventinesi, seconda stagione in biancoblù invece per la finlandese Julia Liikala e per la top scorer ceca Michaela Pejzlova (25 gol e altrettanti assist in 29 match).