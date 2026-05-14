A quattro anni di distanza dall’ultima volta, quando nel 2022 andarono poi a conquistare la Stanley Cup, i Colorado Avalanche disputeranno la finale della Western Conference.
Sotto 3-0 al termine del primo periodo di gara-5 contro i Minnesota Wild, gli Avs hanno compiuto una spettacolare rimonta grazie a Kelley, Drury e MacKinnon, quest’ultimo in rete a soli 83'' dalla terza sirena prima del gol risolutore all’overtime di Kulak.
Gli Avalanche attendono ora la vincente della serie tra i Vegas Golden Knights e gli Anaheim Ducks, che i primi conducono per 3-2.