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NHL Gli Avalanche in finale della Western Conference

Swisstxt

14.5.2026 - 08:50

In gol anche il solito MacKinnon
In gol anche il solito MacKinnon
Imago

A quattro anni di distanza dall’ultima volta, quando nel 2022 andarono poi a conquistare la Stanley Cup, i Colorado Avalanche disputeranno la finale della Western Conference.

SwissTXT

14.05.2026, 08:50

14.05.2026, 09:19

Sotto 3-0 al termine del primo periodo di gara-5 contro i Minnesota Wild, gli Avs hanno compiuto una spettacolare rimonta grazie a Kelley, Drury e MacKinnon, quest’ultimo in rete a soli 83'' dalla terza sirena prima del gol risolutore all’overtime di Kulak.

Gli Avalanche attendono ora la vincente della serie tra i Vegas Golden Knights e gli Anaheim Ducks, che i primi conducono per 3-2.

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