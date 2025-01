Nicola Pini freshfocus

I GDT Bellinzona Snakes hanno prontamente interrotto a quattro la serie di sconfitte consecutive, trovando il secondo successo di questo 2025.

Swisstxt

Per la loro settima vittoria stagionale, i ragazzi di Pini hanno superato per 2-1 in rimonta il Winterthur grazie alle reti di Guignard e Borradori nel secondo periodo in risposta al vantaggio di Neumann nei primi 20’.

Nel finale i ticinesi hanno poi ben difeso sull’assalto zurighese in 6 contro 5.