Matthew e Brady Tkachuk Imago

Nel 2o match del 4 Nations Face-Off gli USA hanno travolto 6-1 la Finlandia.

SwissTXT Swisstxt

E dire che le cose erano cominciate male per gli americani, visto che i finlandesi sono passati in vantaggio per primi. Ecco allora che sono saliti in cattedra i fratelli Matthew e Brady Tkachuk, che con una doppietta ciascuno hanno raddrizzato l’incontro.