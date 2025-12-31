Canada KEY

Il Canada ha annunciato la sua selezione per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Oltre ai già noti Crosby, MacKinnon, McDavid, Reinhart, Point e Makar spicca il nome del 19enne Celebrini, che ha già messo a referto 60 punti per gli Sharks in questa stagione di NHL. Gli altri attaccanti sono Cirelli, Hagel, Horvat, Marchand, Marner e Mark Stone, i difensori Harley, Morrissey, ⁠Parayko, Sanheim, Theodore e ‍Toews, mentre i portieri sono Binnington, Thompson e Kuemper. A guidare la selezione della Foglia d’Acero sarà l’head coach dei Tampa Bay Lightning Jon Cooper.