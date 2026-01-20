Il trio Keystone

La National League sarà rappresentata in gran numero nella Nazionale italiana di hockey alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Oltre al già confermato Diego Kostner, anche l’altro biancoblù Tommaso De Luca farà parte dei 25 convocati.

Due sono pure i giocatori provenienti dal Lugano, Giovanni Morini e Marco Zanetti, così come si è ritagliato un posto nei trio dei portieri Davide Fadani.

Presente anche il 21enne Alessandro Segafredo, in forza allo Zurigo (7 presenze). Tomas Tatar dello Zugo è invece l'unico rappresentante del nostro campionato nella Slovacchia.