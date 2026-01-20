  1. Clienti privati
Olimpiadi L'Italia convoca anche De Luca

Swisstxt

20.1.2026 - 12:58

Il trio
Il trio
Keystone

La National League sarà rappresentata in gran numero nella Nazionale italiana di hockey alle Olimpiadi di Milano Cortina.

SwissTXT

20.01.2026, 12:58

Oltre al già confermato Diego Kostner, anche l’altro biancoblù Tommaso De Luca farà parte dei 25 convocati.

Due sono pure i giocatori provenienti dal Lugano, Giovanni Morini e Marco Zanetti, così come si è ritagliato un posto nei trio dei portieri Davide Fadani.

Presente anche il 21enne Alessandro Segafredo, in forza allo Zurigo (7 presenze). Tomas Tatar dello Zugo è invece l'unico rappresentante del nostro campionato nella Slovacchia.

