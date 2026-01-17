  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Gol al debutto per Sgarbossa

Swisstxt

17.1.2026 - 22:18

Sgarbossa si è appena trasferito nella capitale.
Sgarbossa si è appena trasferito nella capitale.
freshfocus

Mike Sgarbossa non perde tempo e lascia subito il segno. Alla prima apparizione con la maglia del SC Bern, l’ex HC Lugano si prende la scena e diventa decisivo.

Antonio Fontana

17.01.2026, 22:18

17.01.2026, 22:22

In casa dello ZSC Lions, gli Orsi esultano all’overtime per 4-3 e il nuovo arrivato firma una prestazione da protagonista: un gol e un assist.

Serata amara invece per lo EV Zug, che continua a sprofondare: l’ottava sconfitta consecutiva arriva contro il Genève-Servette HC, vittorioso per 4-1.

Davanti non rallenta nessuno. Il HC Davos supera 5-2 l’HC Ajoie, mentre il HC Fribourg-Gottéron travolge 6-1 il EHC Biel-Bienne e resta agganciato alla vetta.

I più letti

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
Il sindaco: «Tutte le strutture ispezionate a Wengen presentavano difetti»
Col successo a Wengen, Odermatt si lascia alle spalle Feuz: «Mi sento quasi in colpa»
Dal ristorante alla tv: la favola di Enrica Guidi
Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»

Altre notizie

Hockey. L'Ambrì parte bene, ma poi cade: il Kloten rimonta e vince lo scontro diretto

HockeyL'Ambrì parte bene, ma poi cade: il Kloten rimonta e vince lo scontro diretto

Hockey. L'Ambrì riparte da Weibel: «Vogliamo essere una piazza ambita per i giovani»

HockeyL'Ambrì riparte da Weibel: «Vogliamo essere una piazza ambita per i giovani»

Swiss League. Hockey Snakes sconfitti dai GCK Lions

Swiss LeagueHockey Snakes sconfitti dai GCK Lions

Video

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Il vincitore della discesa del Lauberhorn è ancora una volta Marco Odermatt. Nell’intervista )in tedesco), lo sciatore svizzero spiega perché ha scelto di nuovo di sciare al limite, anche se – ammette – è «un po’ folle».

17.01.2026

Lucerna – Lugano 2:5

Lucerna – Lugano 2:5

Super League | 20° turno | stagione 25/26

17.01.2026

Real Madrid – Levante 2-0

Real Madrid – Levante 2-0

LALIGA | 20ème journée | Saison 25/26

17.01.2026

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Lucerna – Lugano 2:5

Lucerna – Lugano 2:5

Real Madrid – Levante 2-0

Real Madrid – Levante 2-0

Più video