Mike Sgarbossa non perde tempo e lascia subito il segno. Alla prima apparizione con la maglia del SC Bern, l’ex HC Lugano si prende la scena e diventa decisivo.
In casa dello ZSC Lions, gli Orsi esultano all’overtime per 4-3 e il nuovo arrivato firma una prestazione da protagonista: un gol e un assist.
Serata amara invece per lo EV Zug, che continua a sprofondare: l’ottava sconfitta consecutiva arriva contro il Genève-Servette HC, vittorioso per 4-1.
Davanti non rallenta nessuno. Il HC Davos supera 5-2 l’HC Ajoie, mentre il HC Fribourg-Gottéron travolge 6-1 il EHC Biel-Bienne e resta agganciato alla vetta.