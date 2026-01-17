Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»

Il vincitore della discesa del Lauberhorn è ancora una volta Marco Odermatt. Nell’intervista )in tedesco), lo sciatore svizzero spiega perché ha scelto di nuovo di sciare al limite, anche se – ammette – è «un po’ folle».

17.01.2026