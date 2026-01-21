  1. Clienti privati
Hickey Kevin Fiala festeggia 700 presenze in regular season in NHL con un gol e un assist

Swisstxt

21.1.2026 - 08:50

I punti realizzati in stagione sono ora 36
I punti realizzati in stagione sono ora 36
Reuters

Kevin Fiala ha festeggiato le 700 presenze in regular season in NHL mettendo a referto un gol e un assist nel successo per 4-3 dei suoi Los Angeles Kings sui New York Rangers.

SwissTXT

21.01.2026, 08:50

21.01.2026, 09:01

L’attaccante svizzero, eletto seconda stella dell’incontro, è così salito a quota 36 punti in stagione (18 reti e 18 passaggi decisivi), uno in meno di colui che comanda la classifica marcatori rossocrociati, ovvero Nico Hischier.

Quest’ultimo è rimasto a secco, così come Timo Meier e Jonas Siegenthaler, nella vittoria per 2-1 dei New Jersey Devils a Edmonton.

