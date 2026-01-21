Kevin Fiala ha festeggiato le 700 presenze in regular season in NHL mettendo a referto un gol e un assist nel successo per 4-3 dei suoi Los Angeles Kings sui New York Rangers.
L’attaccante svizzero, eletto seconda stella dell’incontro, è così salito a quota 36 punti in stagione (18 reti e 18 passaggi decisivi), uno in meno di colui che comanda la classifica marcatori rossocrociati, ovvero Nico Hischier.
Quest’ultimo è rimasto a secco, così come Timo Meier e Jonas Siegenthaler, nella vittoria per 2-1 dei New Jersey Devils a Edmonton.