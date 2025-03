Suter Imago

Buon momento di forma per Pius Suter, andato a segno per la seconda volta di fila nel successo per 6-2 di Vancouver su Chicago.

Swisstxt

L'elvetico ha aggiunto pure un assist alla sua serata, culminata con la seconda stella del match.

Non sono invece bastate le reti numero 28 e 19 in stagione di Nico Hischier e Timo Meier a New Jersey per superare Pittsburgh, con i Penguins che si sono imposti per 7-3.

Serata positiva invece sia per Janis Moser, vittorioso con Tampa Bay su Boston, che per Kevin Fiala, visto il successo per 1-0 dei Kings sui Predators orfani di Roman Josi.