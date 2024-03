Kurashev KEY

Philipp Kurashev è stato tra gli artefici del successo per 5-2 di Chicago su San Jose nel duello tra le ultime due forze di NHL.

Il rossocrociato ha contribuito alla vittoria dei Blackhawks, ottenuta grazie a tre reti nel terzo periodo in 83», con un gol e un assist. Si complica la situazione di New Jersey, che in seguito alla sconfitta per 3-1 subita a Las Vegas si trova a sei lunghezze di ritardo da Detroit. A siglare l’unica rete di serata dei Devils è stato capitan Nico Hischier. Ha festeggiato dal canto suo Nino Niederreiter, vittorioso con i suoi Jets in casa dei Blue Jackets per 6-1.

Swisstxt