Gianinazzi freshfocus

Dopo il weekend avaro di gioie, le due ticinesi proveranno a rifarsi martedì contro Rapperswil e Bienne.

Per la sfida ai sangallesi Gianinazzi ritroverà Alatalo, con il coach bianconero che sta pensando ad un rimescolamento delle linee. Con Carr e Thuerkauf ha infatti giostrato Granlund, mentre Joly è stato inserito in una seconda linea con Arcobello al centro e Ruotsalainen spostato all'ala. Ad Ambrì non si è invece allenato Fohrler, mentre Zaccheo Dotti è sceso regolarmente sul ghiaccio e sembra poter essere disponibile. Solo qualche giro di pista infine per Grassi.

Swisstxt