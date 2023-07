Imago

Lo Zurigo si è rinforzato con il sesto giocatore d'importazione per la prossima stagione di National League.

Si tratta di Derek Grant, centro canadese che può essere usato anche come ala, in arrivo dagli Anaheim Ducks. Il 33enne ha debuttato in NHL con gli Ottawa Senators nel febbraio 2013 e, dopo diverse tappe in altre squadre, ha giocato tre stagioni ininterrotte ad Anaheim, collezionando 62 punti in 163 partite. Per lui un contratto di un anno e la maglia dei Lions numero 27.

Swisstxt