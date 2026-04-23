Gregory Hofmann: «Fischer? All'inizio eravamo tutti un po' scioccati»

Hofmann: «Vogliamo portare il DNA della nazionale sul ghiaccio» 22.04.2026

Gregory Hofmann rompe il silenzio dopo il terremoto che ha portato all'allontanamento del coach Patrick Fischer per il test Covid falsificato, invitando la squadra a superare lo shock iniziale per concentrarsi esclusivamente sulla storica opportunità del Mondiale casalingo.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attaccante ha ammesso che la notizia del licenziamento di Fischer è stata un duro colpo per la velocità e le modalità con cui si è consumata, ma assicura che il gruppo è rimasto unito.

La strategia della squadra ora è quella di isolarsi dalle polemiche sul caso dei test falsificati per focalizzare ogni energia sulla preparazione nelle settimane rimanenti.

Hofmann vede nel torneo in Svizzera l'occasione ideale per mostrare il carattere della Nazionale e regalare grandi risultati ai tifosi in un clima di festa sportiva. Mostra di più

Nel ritiro della Nazionale svizzera, Gregory Hofmann fa il punto della situazione in vista dell'imminente Mondiale casalingo.

Nonostante le turbolenze degli ultimi giorni legate al «caso Fischer» - conclusosi con l'uscita di scena del tecnico per un test Covid falsificato e la nomina anticipata di Jan Cadieux alla guida della selezione - l'attaccante cerca di riportare l'attenzione esclusivamente sul ghiaccio e sulla preparazione del gruppo.

«L'ambiente è buono», esordisce l'attaccante dello Zugo, analizzando con onestà il clima all'interno dello spogliatoio dopo la recente vicenda legata all'allontanamento dell'allenatore Patrick Fischer che ha colpito la squadra.

«Sicuramente la notizia non è stata facile per nessuno. Lo abbiamo saputo mercoledì in Slovacchia e sicuramente sul momento tutti eravamo un po' scioccati per come è andato tutto così veloce e come è stato, ma alla fine siamo giocatori di hockey».

Per Hofmann, la chiave per superare il momento delicato è la capacità di isolarsi dalle vicende extra-sportive: «L'obiettivo per noi è prepararci al meglio per le partite e cercare di controllare quello che possiamo controllare durante queste settimane».

L'entusiasmo per l'evento che si giocherà davanti al proprio pubblico resta però l'elemento trainante della preparazione. Per l'ala rossocrociata si tratta di un'esperienza inedita e dal forte carico emotivo: «Penso che sia bellissimo poter giocare un mondiale in casa. Personalmente a me non è mai capitato, è una festa per l'hockey svizzero».

Le ambizioni per la rassegna iridata sono chiare. Non si tratta solo di onorare l'impegno, ma di puntare a un risultato concreto trascinando i tifosi: «È quello che vogliamo fare, dare spettacolo ai nostri tifosi e cercare di portare il DNA della nazionale sul ghiaccio e far vedere che possiamo raggiungere risultati importanti in casa».