Una data certa ancora non c'è ma Calvin Thuerkauf sta bruciando le tappe, tanto che potrebbe rientrare già venerdì prossimo nel derby.

«Ha ricominciato a pattinare – ha ammesso coach Gianinazzi al termine dell'allenamento – ma al momento non sappiamo ancora in quale partita potremo impiegarlo». Di sicuro non sarà domani sera con il Bienne, contro cui mancherà anche Samuel Guerra, ancora claudicante dopo una discata a un piede subita negli scorsi giorni. Con il sicuro innesto di Schultz, resta un posto per gli stranieri: Dahlstroem sembra favorito su Sekac.

