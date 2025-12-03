Massima attenzione alle parole di Matte rsi.ch

Trovare quella costanza di rendimento che fin qui ha fatto difetto. È con questo obiettivo che l’Ambrì ha lavorato dopo la rocambolesca vittoria ai rigori sul Bienne di sabato, successo capace di ridare morale all’ambiente biancoblù dopo la sconfitta nel derby.

Per cercare di battere anche il Ginevra, domani sera alla Gottardo Arena, coach Landry pare deciso a riproporre lo stesso line-up che ha avuto la meglio sui Seelaender.

Straniero in sovrannumero sarà dunque ancora Cajkovsky, mentre potrebbe esserci anche Isacco Dotti, il quale oggi si è allenato a pieno regime.