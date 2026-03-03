  1. Clienti privati
Che succede ad Ambrì? Il caso DiDomenico si arricchisce di un nuovo episodio

Swisstxt

3.3.2026 - 09:22

DiDomenico
DiDomenico

Non solo l’esclusione a partita in corso contro il Davos e quella definitiva contro lo Zugo per Chris DiDomenico.

SwissTXT

03.03.2026, 09:22

03.03.2026, 10:06

No, l’Ambrì avrebbe cercato di trovare una sistemazione al suo top scorer, senza riuscirci entro il termine di lunedì a mezzanotte, ossia alla chiusura del mercato.

Hockey. Ambrì superato pure dallo Zugo, i playout quasi inevitabili. Lugano steso dal Losanna

HockeyAmbrì superato pure dallo Zugo, i playout quasi inevitabili. Lugano steso dal Losanna

Questo è quanto riportato su «watson.ch» da Klaus Zaugg, che ha specificato come il migliore marcatore biancoblù sia stato proposto in National e Swiss League, così come all’estero.

Le uniche ad aver manifestato interesse sarebbero state Bolzano (ICEHL) e Straubing Tigers (DEL), ma entrambe le possibilità non si sono concretizzate.

