HCAP Girls KEY

A due giornate dal termine della Regular Season, le Girls si sono assicurate il quarto posto in Women's League, sinonimo di vantaggio casalingo nel play-in (best of 3) in cui affronteranno lo Zurigo.

Decisiva la vittoria per 4-1 sul Langenthal e i contemporanei successi del Berna sulle Leonesse e del Davos sul Neuchatel. Le grigionesi sfideranno il Friborgo, mentre bernesi e Zugo sono direttamente in 1/2.