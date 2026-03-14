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Hockey HCAP, in arrivo Schnarr?

Swisstxt

14.3.2026 - 23:29

Nate Schnarr
Nate Schnarr
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attaccante canadese Nate Schnarr.

SwissTXT

14.03.2026, 23:29

14.03.2026, 23:30

Stando a quanto riportato dal Blick, l’Ambrì avrebbe già rinforzato il proprio reparto offensivo per la prossima stagione, ingaggiando l’ Il 27enne si trova attualmente in forza ai Koelner Haie, dove ha realizzato 40 punti in altrettante gare di DEL (massima divisione tedesca) dando una tangibile mano ai leader della RS. Nel suo curriculum può anche vantare due stagioni in Finlandia, dove con le maglie di Pelicans e JYP ha messo a referto 91 punti in 114 match, nonché tre presenze con il Canada nell’ultima Coppa Spengler, condite da una rete.

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