Filippo Lombardi TP

L'Ambrì avrebbe trovato nuovi investitori interessati a sostenere la sua causa, ma per il momento le discussioni sono in una fase iniziale.

Come riporta la NZZ nella sua edizione odierna, Filippo Lombardi starebbe trattando l’entrata in società di Pivotas, un gruppo canadese che ha sede a Zugo e Altdorf e che ha come persona di riferimento il banchiere Justin Fogarty.

L'obiettivo, si legge, sarebbe quello di dare aria alle casse, sotto pressione, nonostante il buon funzionamento della Gottardo Arena, per i debiti accumulati negli anni, aggravati dal prestito da risarcir ealla Confederazione per il sostegno nel periodo Covid e dai costi di costruzione del nuovo stadio.

Una mossa che fa seguito all'uscita dal CdA di Heinz Haller e Hubert Christen, che avevano contestato il numero uno. I due, come ricorda la RSI, avevano proposto un piano di ristrutturazione che avrebbe avuto come punto di partenza la destituzione del 68enne, in carica dal 2009.