Ambrì Joly acciaccato e in forse per le partite contro Langnau e Kloten

Swisstxt

16.10.2025 - 14:26

Ambrì al lavoro
Ambrì al lavoro
rsi.ch

Nell'allenamento di giovedì mattina dell'Ambrì spiccava l'assenza di Joly, annunciato come acciaccato e in forse per il weekend che per i biancoblù propone la sfida casalinga con il Langnau e la trasferta a Kloten.

SwissTXT

16.10.2025, 14:26

16.10.2025, 14:38

Landry e Matte non sono però intenzionati a stravolgere le linee dello scorso fine settimana, con il posto del numero 77 che verrà preso da Petan.

Così Matte: «Eric e io continuiamo come prima a occuparci uno dell'attacco e l'altro della difesa. Le due vittorie hanno alleggerito un po’ il clima e dato un po’ di energia positiva, ma non siamo ancora guariti del tutto».

Separazione Duca e Cereda. Ambrì, ora parla il CEO Fischer: «È ora di guardare avanti»

Separazione Duca e CeredaAmbrì, ora parla il CEO Fischer: «È ora di guardare avanti»

