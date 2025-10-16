Ambrì al lavoro rsi.ch

Nell'allenamento di giovedì mattina dell'Ambrì spiccava l'assenza di Joly, annunciato come acciaccato e in forse per il weekend che per i biancoblù propone la sfida casalinga con il Langnau e la trasferta a Kloten.

SwissTXT Swisstxt

Landry e Matte non sono però intenzionati a stravolgere le linee dello scorso fine settimana, con il posto del numero 77 che verrà preso da Petan.

Così Matte: «Eric e io continuiamo come prima a occuparci uno dell'attacco e l'altro della difesa. Le due vittorie hanno alleggerito un po’ il clima e dato un po’ di energia positiva, ma non siamo ancora guariti del tutto».