L'attaccante ceco ha lasciato la Leventina. Imago

Dominik Kubalik rompe il silenzio dopo l’addio all'Ambrì e chiarisce: «Non ho scelto lo Zugo per i soldi, ma per vincere».

Nicolò Forni Swisstxt

Per la prima volta dopo il suo addio all'Ambrì, Dominik Kubalik ha deciso di rompere il silenzio. In un'intervista concessa al portale ceco «isport.blesk.cz», l'attaccante ha chiarito i motivi della sua scelta, destinati a suscitare reazioni.

Alla domanda sul perché abbia lasciato la Leventina per accasarsi allo Zugo, il miglior marcatore dello scorso campionato di National League ha voluto sottolineare che non si è trattato di una questione di soldi.

«Sono consapevole delle tante voci circolate sul mio contratto, ma posso dire con certezza che il denaro non ha influenzato la mia decisione. Se mi fosse importato solo dei soldi, avrei semplicemente prolungato con l'Ambrì», ha spiegato l'ex giocatore della NHL.

«Cifre totalmente esagerate»

«Ho scelto lo Zugo perché è un club ambizioso - ha poi proseguito - che punta in alto e vuole arrivare fino in fondo ai Playoff. Per me è una sfida sportiva, voglio lottare per il titolo».

Nelle scorse settimane «Watson» aveva riportato che il suo nuovo contratto biennale prevederebbe un ingaggio di circa 900'000 franchi a stagione, un record per un giocatore straniero in Svizzera.

Kubalik ha però smentito categoricamente: «Queste cifre sono totalmente esagerate, è una follia. Mi farebbe piacere, ovviamente, ma dubito che qualcuno sia tanto folle da offrirmi una somma simile. Ribadisco: se avessi fatto una scelta basata sul denaro, avrei firmato altrove».

«Avevo paura. Il campionato è migliorato»

Infine il ceco ha anche parlato del campionato svizzero, di come l'ha trovato dopo la sua parentesi nordamericana di quattro anni.

«Non mentirò - ha ammesso il 29enne - all'inizio avevo paura. Dopo il periodo passato in America non sapevo cosa aspettarmi da me stesso, non ero sicuro di essere ancora all'altezza del campionato svizzero. Sono felice di essermi confermato».

«È stato diverso rispetto alla prima parentesi, sicuramente più difficile. Attualmente ci sono sei stranieri per squadra, il che fa una differenza terribile. Il campionato è più competitivo, è migliorato molto», ha poi concluso i neo acquisto dei Tori.