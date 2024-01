Capitan Daniele Grassi Ti-Press

L'Ambrì si appresta a rituffarsi nel campionato dopo la terza esperienza alla Coppa Spengler.

«Siamo carichi, anche se a Davos c'è stata un po' di delusione per l'uscita di scena prematura», ha detto Daniele Grassi.

«Il torneo grigionese», ha proseguito il capitano dell'HCAP, «ci ha fatto vedere che possiamo giocarcela con ogni squadra, ma sappiamo che per vincere dobbiamo trovare costanza e giocare il nostro hockey su tutto l'arco della partita».

«Arriva un periodo importantissimo e noi siamo motivati per continuare a far bene in campionato», ha concluso sempre il leventinese che stasera scenderà sul ghiaccio con i suoi opposto all'impressionante Zurigo.

