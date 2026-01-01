Archiviato un 2025 difficile, l'Ambrì intende guardare con più ottimismo al nuovo anno, ma per farlo servirà tornare subito al successo dopo quattro sconfitte consecutive.
Per la sfida al Langnau, ospite venerdì alla Gottardo Arena, i biancoblù si presenteranno al completo, fatta eccezione per Kostner, assente all'allenamento odierno.
Coach Landry ha ritoccato 3 linee offensive, inserendo Formenton accanto a Tierney e DiDomenico.
«Prendiamo il 2026 come un nuovo punto di partenza, consapevoli che ci spetta un mese in cui ci giochiamo tanto», ha detto capitan Daniele Grassi.