Hockey L'Ambrì riparte quasi al completo, solo Kostner è assente

Swisstxt

1.1.2026 - 15:07

Kostner a destra
Kostner a destra
KEY

Archiviato un 2025 difficile, l'Ambrì intende guardare con più ottimismo al nuovo anno, ma per farlo servirà tornare subito al successo dopo quattro sconfitte consecutive.

SwissTXT

01.01.2026, 15:07

01.01.2026, 15:15

Per la sfida al Langnau, ospite venerdì alla Gottardo Arena, i biancoblù si presenteranno al completo, fatta eccezione per Kostner, assente all'allenamento odierno.

Coach Landry ha ritoccato 3 linee offensive, inserendo Formenton accanto a Tierney e DiDomenico.

«Prendiamo il 2026 come un nuovo punto di partenza, consapevoli che ci spetta un mese in cui ci giochiamo tanto», ha detto capitan Daniele Grassi.

