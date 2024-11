Diego Kostner Ti-Press

In casa Ambrì c'è invece tanta frustrazione per aver fatto un passo avanti sul piano della prestazione senza però ottenere un risultato positivo.

«Ancora una volta ci è mancata la capacità di mettere il disco in porta», ha spiegato Diego Kostner dopo il derby. «Abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare più gol di loro – ha proseguito il numero 22 – Certamente abbiamo pagato a caro prezzo i nostri errori». «E' stata una partita equilibrata, abbiamo fatto un passo avanti ma non è bastato per vincere – ha invece detto Luca Cereda – Dobbiamo ricompattarci come squadra e reagire».

