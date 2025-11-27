Joly in azione KEY

Due derby, due vittorie in trasferta e il terzo in programma venerdì alle 19h45 alla Cornèr Arena. L’Ambrì fa gli scongiuri del caso e si augura che la tendenza possa continuare.

Stando a quanto visto sul ghiaccio in mattinata, il dubbio tra chi schierare tra Cajkovsky e Tierney – quest’ultimo inserito solo nelle rotazioni della quarta linea – potrebbe protrarsi fino al warm up di domani, ma è verosimile la conferma del difensore slovacco.

Sicuri assenti, invece, gli infortunati Isacco Dotti e André Heim, allenatisi in rosso ma solo una volta terminata la seduta dei compagni.