Ad Ambrì, preso atto della partenza di Petan, nell'allenamento di giovedì alla Gottardo Arena a spiccare era l'assenza della prima coppia di difesa: Virtanen è acciaccato e Z.Dotti è ammalato.

I due sono in forse per il weekend, dove molto probabilmente non ci sarà nemmeno Formenton, ancora in maglia rossa come Grassi (rientro previsto dopo la pausa). Dovrebbe invece farcela Zgraggen, che si è allenato a pieno regime.

In vista di Ajoie e Bienne, lo staff tecnico ha rimescolato le linee: «Nella nostra situazione, tutte le partite sono importanti. Dobbiamo trovare più costanza», ha detto Matte.