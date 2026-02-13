Come annunciato dalla società leventinese, il club non è riuscito a reperire un numero sufficiente di giocatrici per allestire una rosa.

«Si tratta di una decisione difficile e dolorosa, assunta soltanto dopo avere valutato ogni possibile alternativa – si legge nel comunicato – ma proseguire senza disporre delle necessarie garanzie sportive e organizzative non sarebbe stato responsabile».

Il club si metterà immediatamente al lavoro per cercare di ripartire dalla stagione successiva nel campionato B.