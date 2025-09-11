In vista della prima trasferta stagionale dell’Ambrì, venerdì a Langnau, Zwerger si appresta a prendere il posto di Mueller nel line-up.
La presenza dell'austriaco di fianco a Kostner e Landry è infatti l'unico cambiamento emerso dall'allenamento della vigilia.
I biancoblù restano soddisfatti dell'esordio contro il Kloten: «Abbiamo spinto bene sull’acceleratore per l’intero match – ha spiegato Heed – Spero che avremo la stessa intensità questo weekend».
Per le sfide ai Tigrotti e al Losanna si è anche testato il powerplay, con il blocco di Virtanen che ha mostrato facilità nell'arrivare in porta.