National League Il biancoblù Zwerger promosso nella line-up contro il Langnau

Swisstxt

11.9.2025 - 15:05

Dominic Zwerger (foto d'archivio).
Dominic Zwerger (foto d'archivio).
KEYSTONE

In vista della prima trasferta stagionale dell’Ambrì, venerdì a Langnau, Zwerger si appresta a prendere il posto di Mueller nel line-up.

SwissTXT

11.09.2025, 15:05

11.09.2025, 15:15

La presenza dell'austriaco di fianco a Kostner e Landry è infatti l'unico cambiamento emerso dall'allenamento della vigilia.

I biancoblù restano soddisfatti dell'esordio contro il Kloten: «Abbiamo spinto bene sull’acceleratore per l’intero match – ha spiegato Heed – Spero che avremo la stessa intensità questo weekend».

Per le sfide ai Tigrotti e al Losanna si è anche testato il powerplay, con il blocco di Virtanen che ha mostrato facilità nell'arrivare in porta.

